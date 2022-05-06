Глава МИД Австрии заявил об отказе оплачивать российский газ в рублях

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Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна не планирует платить в рублях за поставляемый РФ газ. Об этом он заявил телеканалу Al Jazeera.

По его словам, Владимир Путин сделал страны НАТО более сплоченными.

Ранее сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали право вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Так, Словакия и Венгрия выступали против запрета на российскую нефть из-за большой зависимости от энергоресурсов РФ.

При этом решающим фактором в этом вопросе стало решение Германии поддержать эмбарго. Аналогичное Словакии и Венгрии решение приняла и Австрия. Однако источник местного агентства APA рассказал, что никакого вето не было.

В свою очередь, вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что республика будет добиваться предоставления для себя исключения в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России. По его словам, бесперебойное получение этого вида сырья из России является жизненно важным вопросом для экономики республики.

