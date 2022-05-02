Три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть – СМИ

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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали право вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на дипломата Союза.

По данным телеканала, Словакия и Венгрия выступали против запрета на российскую нефть из-за большой зависимости от энергоресурсов РФ. При этом решающим фактором в этом вопросе стало решение Германии поддержать эмбарго.

Телеканал сообщил, что аналогичное Словакии и Венгрии решение приняла и Австрия. Однако источник местного агентства APA рассказал, что никакого вето не было. По его словам, в настоящее время идут консультации по шестому пакету санкций, и точного решения пока нет.

Ранее немецкая газета сообщила, что планы ЕС отказаться от закупок российской нефти несут большие риски для стран Европы. Автор считает, что восточная Германия может столкнуться с перебоями снабжения и ростом цен. По его словам, немецкие власти не имеют много альтернативных источников энергоресурсов, а существующие варианты не имеют такого же качества.

