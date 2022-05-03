Словакия потребует исключения из эмбарго ЕС на российскую нефть

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Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что республика будет добиваться предоставления для себя исключения в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, бесперебойное получение этого вида сырья из России является жизненно важным вопросом для экономики республики. Он подчеркнул, что Россия на 100% обеспечивает потребности Словакии в нефти.

Ранее сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали право вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Так, Словакия и Венгрия выступали против запрета на российскую нефть из-за большой зависимости от энергоресурсов РФ. При этом решающим фактором в этом вопросе стало решение Германии поддержать эмбарго.

До этого немецкая газета сообщила, что планы ЕС отказаться от закупок российской нефти несут большие риски для стран Европы. Автор считает, что восточная Германия может столкнуться с перебоями снабжения и ростом цен. По его словам, немецкие власти не имеют много альтернативных источников энергоресурсов, а существующие варианты не имеют такого же качества.

