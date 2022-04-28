Еврокомиссия: Неисполнение санкций против РФ будет считаться нарушением законодательства ЕС.

В Словакии подтвердили наличие рублевого банковского счета по оплате за газ.

Блинкен: США изучают возможность изъятия попавших под санкции госактивов РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.