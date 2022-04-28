TotalEnergies планирует остановить бизнес смазочных материалов в РФ до конца апреля

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Французская компания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России, заявил глава компании Патрик Пуянне.

"Этот актив, смазочные материалы например, будет остановлен до конца этого месяца", – приводит ТАСС слова Пуянне.

Он добавил, что компания намерена и дальше исполнять контракт с "Новатэком" по "Ямал СПГ".

Ранее сообщалось, что ЕС расширил ограничения на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и производства СПГ.

Странам ЕС запрещено продавать, передавать или содействовать покупке прямым или косвенным образом продукции и технологий, используемых для переработки нефти и производства сжиженного природного газа, любому физическому или юридическому лицу, компании или организации в России.

Евросоюз также запретил своим компаниям поставлять в Россию системы для охлаждения и сжижения газа, оборудование для разделения на фракции углеводородов в процессе производства СПГ и нефтепереработки.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

