Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing&Trading Ltd., которую ранее передали под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа, даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета.

Отмечается, что торговая фирма предпринимает усилия, чтобы провести платеж, и ведет переговоры с банком и экспортным подразделением "Газпрома". Отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года.

4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В Минэкономики страны считают, что компанию приобрели некие инвесторы без получения разрешения, что делает сделку недействительной. В итоге сейчас проводится проверка.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа в соответствии с новым порядком. По данным издания, четыре компании уже заплатили за газ в рублях по требованию России.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.