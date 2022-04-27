Десять компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа в соответствии с новым порядком. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, четыре компании уже заплатили за газ в рублях по требованию России.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Позднее стало известно, что Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением возможности оплачивать российский газ в рублях. В ЕК предложили проводить платежи через схему транзакций Центробанка РФ, что не будет нарушением введенных санкций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

