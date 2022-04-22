ЕК допустила возможность оплаты российского газа в рублях – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением возможности оплачивать российский газ в рублях. Об этом стало известно агентству Reuters.

В ЕК предложили оплачивать газ через схему транзакций Центробанка РФ, что не будет нарушением введенных санкций. При этом там также допустили возможность оплаты в долларах и евро при дальнейшей конвертации валюты в рубли по действующим контрактам.

Для этого, как уточняется в письме, компании ЕС могут открыть счета в долларах или евро в российском банке. В ЕК также отметили, что указ России о переводе торговли газом в рубли не исключает процесс оплаты, который позволял бы компаниям не нарушать санкционный режим.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

