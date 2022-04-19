Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране не нужен российский газ, в отличие от других европейских стран. Об этом он сообщил на телеканале France 5.

«Европа зависит от российского газа <...> но Франция в нем не нуждается», – сказал Макрон.

Также он не стал определять "красную линию" для ситуации вокруг Украины. По его мнению, такое решение сделало бы Францию союзником стороны конфликта и заставило бы вступить в противостояние с Россией.

Ранее французский лидер заявил, что не исключает дальнейших контактов с Владимиром Путиным по Украине. Макрон уточнил, что в последние дни его диалог с президентом РФ стал менее интенсивным в связи с предвыборной кампанией. По словам президента Франции, он намерен "делать все, чтобы завершить войну, не вступая в нее".

До этого Макрон заявил, что считает нужным продолжать вести диалог с главой РФ. По его словам, это необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе. Такой диалог Макрон назвал "своим долгом" как президента Франции.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

