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Политика

01:18

Макрон заявил, что считает правильным продолжать вести диалог с Путиным

политика

Фото: AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала TF1.

По его словам, это "необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе". Такой диалог Макрон назвал "свои долгом" как главы Франции.

Ранее Макрон заявлял, что новые санкции против РФ могут коснуться нефти и угля. Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне.

"Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций", – сказал Макрон.

До этого в ходе беседы с Путиным президент Франции заявил, что считает невозможными расчеты по газовым контрактам с Россией в рублях. Лидеры России и Франции обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом последних переговоров в Стамбуле. Они также обсудили решение РФ начать принимать оплату за газ исключительно в рублях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Путин и Макрон обсудили текущую ситуацию вокруг Украины

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