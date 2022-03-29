Макрон назвал невозможной оплату контрактов по газу в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с Владимиром Путиным заявил, что считает невозможными расчеты по газовым контрактам с Россией в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Во вторник Путин и Макрон провели телефонный разговор. В ходе него лидеры России и Франции обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом последних переговоров в Стамбуле. Они также обсудили решение РФ начать принимать оплату за газ исключительно в рублях.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

В ответ на это Макрон заявил, что у Парижа нет оснований соглашаться на требование платить за газ рублями. По его словам, данное решение является попыткой обойти антироссийские санкции, кроме того, оно не соответствует условиям действующих контрактов.

