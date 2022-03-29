Песков прокомментировал отказ Запада оплачивать поставки газа РФ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россия не будет поставлять газ бесплатно, это невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он рассказал, что Москва учитывает вариант отказа европейскими странами от газовых контрактов и просчитывает план действий.
"(Зарубежные) компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая, собственно, возникла в условиях экономической войны, которую ведут против Российской Федерации", – приводит слова Пескова ТАСС.
Официальный представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в продаже газа за рубеж. Он добавил, что РФ была и остается надежным поставщиком.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Выполнять требование президента России отказались итальянская компания Eni и Франция. Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки заявил, что страна пока не понимает, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях. На требование также отреагировали власти Словении и Сербии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления Запада отметил, что "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять оплату рублями технически и логистически.
Зарубежные компании могут за евро и доллары купить рубли и оплатить ими газ – Песков
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