Президент Франции отверг требование России платить за газ рублями

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Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа нет оснований соглашаться на требования платить за газ рублями. Об этом президент Франции сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
"Цель этого требования – найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим", – приводит РИА Новости слова Макрона.
Кроме того, французский лидер пояснил, что европейские покупатели российского газа должны приобретать его за евро.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не допустит оплату газа в рублях. По словам Урсулы фон дер Ляйен, это было бы попыткой обойти санкции.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки в ответ на принятое решение сказал, что власти Японии пока не имеют понимания, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях.
Президент Сербии Александр Вучич считает, что данное решение Путина повлечет множество проблем для республики.
Премьер-министр Словении Янез Янша, в свою очередь, заявил, что в Европе не будут платить за российский газ в рублях.
Эксперт прокомментировал ситуацию с российским газом и рублем
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