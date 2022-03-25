Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не допустит оплату газа в рублях

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Евросоюз не позволит оплачивать российский газ рублями, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает RT.

"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", – заявила глава ЕК.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки в ответ на принятое решение сказал, что власти Японии пока не имеют понимания, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что данное решение Путина повлечет множество проблем для республики.

Премьер-министр Словении Янез Янша, в свою очередь, заявил, что в Европе не будут платить за российский газ в рублях.

