В Японии прокомментировали решение России перейти к оплате за газ в рублях

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Власти Японии пока не имеют понимания, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление главы японского Минфина Сюнъити Судзуки.

"Мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь", – отметил Судзуки.

Он добавил, что министерство финансов также ведет обсуждение данного вопроса с энергетическими компаниями.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.