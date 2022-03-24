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экономика

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Эксперты оценили риски отказа Европы от газа из РФ из-за расчета в рублях

Символический жест. Почему РФ переходит на рубли в расчетах за газ
экономика

Россия переходит на рубли в расчетах с недружественными государствами за поставки природного газа. При этом цена на него и объемы останутся теми же, что были оговорены в контрактах с покупателями. Такое поручение ранее дал Владимир Путин. Разбираемся, как западные страны отреагировали на это решение, а также к чему оно может привести.

Газ в обмен на рубли

Фото: depositphotos/63ru78

Владимир Путин поручил перейти от иностранной валюты к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран. Он объяснил свое решение заморозкой национальных активов на Западе.

"Коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС в принципе объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией", – сказал президент.

По словам Путина, поставлять товары в ЕС и США и получать за них оплату в валюте больше не имеет для России никакого смысла.

Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого, с нашего природного газа, – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли.
Владимир Путин
президент России

Глава государства обратил внимание, что изменения касаются только валюты платежа, при этом объемы и цены на российский газ останутся теми же, что и были в заключенных договорах. Путин попросил Центробанк совместно с правительством в недельный срок определить порядок, по которому зарубежные потребители смогут совершать операции в рублях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что условия по оплате газа в национальной валюте Россия будет разъяснять западным покупателям по мере контактов. "По мере того как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию", – указал представитель Кремля.

В список недружественных стран включены Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Реакция мирового сообщества

Эксперт прокомментировал ситуацию с российским газом и рублем

Решение российской стороны перевести оплату за газ в рубли встретило неоднозначную реакцию со стороны Запада. В частности, президент Сербии Александр Вучич отметил, что это создает стране много новых проблем.

Это решение о рублях – некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это – причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем.
Александр Вучич
президент Сербии

Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский, комментируя произошедшее, указал на отсутствие возможности перейти в расчетах на рубли. Он добавил, что контрагент только по своему желанию не может изменять метод регулирования оплаты. "Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", – заявил Маевский.

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки подчеркнул, что власти страны пока не понимают, каким образом будет осуществляться оплата в рублях. Министр добавил, что его ведомство обсуждает этот вопрос с энергетическими компаниями. "Мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь", – сказал он.

Вместе с тем глава болгарского министерства энергетики Александр Николов заявил, что решение РФ не угрожает действующему контракту со страной.

Апрельским поставкам ничего не угрожает… В Болгарии есть финансовый контрагент, который может выполнить эту операцию в рублях.
Александр Николов
глава болгарского министерства энергетики

Представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград сообщила, что Германия на уровне ЕС обсудит решение российской стороны, касающееся оплаты газовых поставок в рублях. В свою очередь, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что страна не может немедленно ввести эмбарго на российские энергоносители.

"Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько – признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", – сказал он.

Может ли Запад отказаться от российского газа?

Фото: depositphotos/valphoto

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Москве 24, что с технической точки зрения переход на рубли в расчетах за поставки природного газа не вызовет у европейских компаний затруднений. По его словам, формула ценообразования не изменилась и компании не понесут каких-либо значительных дополнительных издержек.

Сколько газ стоил в долларовом выражении, столько он и будет стоить. Российская сторона не диктует никому, сколько теперь газ стоит в рублях. Просто меняется валюта оплаты. Если раньше свои доллары и евро европейские компании отдавали "Газпрому", то теперь они их отдадут каким-то компаниям на бирже, получат от них за это рубли, а рубли перечислят "Газпрому".
Игорь Юшков
эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Для перевода расчетов на российскую валюту "Газпрому" придется отправить допсоглашение европейским покупателям, подчеркнул Юшков. Специалист ожидает на этом этапе большое противодействие не со стороны компаний, а от политиков ЕС.

"У этой реформы символическое значение. Подписывая это соглашение, ты фактически признаешь, что в данный момент отказаться от российского газа не можешь. И ты согласен с тезисом о зависимости от России. А если ты зависишь от российского газа и признаешь это, то ты должен осознать, что, нанося вред России, ты вредишь сам себе", – подчеркнул аналитик.

Юшков добавил, что подготовиться к отопительному сезону без российского газа будет сложно даже тем странам, которые много лет готовились к отказу от отечественных углеводородов, например Польше. В то же время он допустил, что отдельные политизированные компании, у которых в этом году заканчивается контракт, могут пойти на разрыв сотрудничества с Россией. В частности, это может быть польская энергетическая компания PGNiG, заключил специалист.

В свою очередь, профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина рассказала Москве 24, что европейские страны будут вынуждены согласиться на условие расплачиваться в рублях. По ее словам, в подземных хранилищах газа Европы наблюдается катастрофическое снижение резервов. На конец февраля, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), они составляли менее 30%.

Европа в силу сложившейся энергетической системы не готова в ближайшей перспективе отказаться от поставок российского газа, так как быстрое замещение магистрального газа из России на сжиженный природный газ невозможно. Переход России на оплату газа в рублях реально повышает востребованность рубля на финансовых рынках, таким образом повышая его котировки.
Галина Сорокина
профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

Директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов в интервью Москве 24 рассказал, что переход на рубли позволит России меньше рисковать проведением платежей с международными партнерами. "Они стали чаще блокировать использование долларов или евро в расчетах, поэтому было бы удобнее не зависеть от этого", – считает экономист.

Шибанов добавил, что переход на рубли в расчетах за поставки природного газа повлияет на укрепление курса национальной валюты.

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Носатов Иван

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