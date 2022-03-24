Эксперты оценили риски отказа Европы от газа из РФ из-за расчета в рублях

Россия переходит на рубли в расчетах с недружественными государствами за поставки природного газа. При этом цена на него и объемы останутся теми же, что были оговорены в контрактах с покупателями. Такое поручение ранее дал Владимир Путин. Разбираемся, как западные страны отреагировали на это решение, а также к чему оно может привести.



Газ в обмен на рубли

Владимир Путин поручил перейти от иностранной валюты к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран. Он объяснил свое решение заморозкой национальных активов на Западе.

"Коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС в принципе объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией", – сказал президент.

По словам Путина, поставлять товары в ЕС и США и получать за них оплату в валюте больше не имеет для России никакого смысла.





Владимир Путин президент России Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого, с нашего природного газа, – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли.

Глава государства обратил внимание, что изменения касаются только валюты платежа, при этом объемы и цены на российский газ останутся теми же, что и были в заключенных договорах. Путин попросил Центробанк совместно с правительством в недельный срок определить порядок, по которому зарубежные потребители смогут совершать операции в рублях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что условия по оплате газа в национальной валюте Россия будет разъяснять западным покупателям по мере контактов. "По мере того как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию", – указал представитель Кремля.

список недружественных стран

включены Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Реакция мирового сообщества

Эксперт прокомментировал ситуацию с российским газом и рублем

Решение российской стороны перевести оплату за газ в рубли встретило неоднозначную реакцию со стороны Запада. В частности, президент Сербии Александр Вучич отметил, что это создает стране много новых проблем.





Александр Вучич президент Сербии Это решение о рублях – некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это – причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем.

Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский, комментируя произошедшее, указал на отсутствие возможности перейти в расчетах на рубли. Он добавил, что контрагент только по своему желанию не может изменять метод регулирования оплаты. "Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", – заявил Маевский.

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки подчеркнул, что власти страны пока не понимают, каким образом будет осуществляться оплата в рублях. Министр добавил, что его ведомство обсуждает этот вопрос с энергетическими компаниями. "Мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь", – сказал он.

Вместе с тем глава болгарского министерства энергетики Александр Николов заявил, что решение РФ не угрожает действующему контракту со страной.





Александр Николов глава болгарского министерства энергетики Апрельским поставкам ничего не угрожает… В Болгарии есть финансовый контрагент, который может выполнить эту операцию в рублях.

Представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград сообщила, что Германия на уровне ЕС обсудит решение российской стороны, касающееся оплаты газовых поставок в рублях. В свою очередь, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что страна не может немедленно ввести эмбарго на российские энергоносители.

"Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько – признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", – сказал он.



Может ли Запад отказаться от российского газа?

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Москве 24, что с технической точки зрения переход на рубли в расчетах за поставки природного газа не вызовет у европейских компаний затруднений. По его словам, формула ценообразования не изменилась и компании не понесут каких-либо значительных дополнительных издержек.





Игорь Юшков эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Сколько газ стоил в долларовом выражении, столько он и будет стоить. Российская сторона не диктует никому, сколько теперь газ стоит в рублях. Просто меняется валюта оплаты. Если раньше свои доллары и евро европейские компании отдавали "Газпрому", то теперь они их отдадут каким-то компаниям на бирже, получат от них за это рубли, а рубли перечислят "Газпрому".

Для перевода расчетов на российскую валюту "Газпрому" придется отправить допсоглашение европейским покупателям, подчеркнул Юшков. Специалист ожидает на этом этапе большое противодействие не со стороны компаний, а от политиков ЕС.

"У этой реформы символическое значение. Подписывая это соглашение, ты фактически признаешь, что в данный момент отказаться от российского газа не можешь. И ты согласен с тезисом о зависимости от России. А если ты зависишь от российского газа и признаешь это, то ты должен осознать, что, нанося вред России, ты вредишь сам себе", – подчеркнул аналитик.

Юшков добавил, что подготовиться к отопительному сезону без российского газа будет сложно даже тем странам, которые много лет готовились к отказу от отечественных углеводородов, например Польше. В то же время он допустил, что отдельные политизированные компании, у которых в этом году заканчивается контракт, могут пойти на разрыв сотрудничества с Россией. В частности, это может быть польская энергетическая компания PGNiG, заключил специалист.

В свою очередь, профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина рассказала Москве 24, что европейские страны будут вынуждены согласиться на условие расплачиваться в рублях. По ее словам, в подземных хранилищах газа Европы наблюдается катастрофическое снижение резервов. На конец февраля, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), они составляли менее 30%.





Галина Сорокина профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Европа в силу сложившейся энергетической системы не готова в ближайшей перспективе отказаться от поставок российского газа, так как быстрое замещение магистрального газа из России на сжиженный природный газ невозможно. Переход России на оплату газа в рублях реально повышает востребованность рубля на финансовых рынках, таким образом повышая его котировки.

Директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов в интервью Москве 24 рассказал, что переход на рубли позволит России меньше рисковать проведением платежей с международными партнерами. "Они стали чаще блокировать использование долларов или евро в расчетах, поэтому было бы удобнее не зависеть от этого", – считает экономист.

Шибанов добавил, что переход на рубли в расчетах за поставки природного газа повлияет на укрепление курса национальной валюты.

