Эксперты оценили риски отказа Европы от газа из РФ из-за расчета в рублях

Россия переходит на рубли в расчетах с недружественными государствами за поставки природного газа. При этом цена на него и объемы останутся теми же, что были оговорены в контрактах с покупателями. Такое поручение ранее дал Владимир Путин. Разбираемся, как западные страны отреагировали на это решение, а также к чему оно может привести.
Газ в обмен на рубли
Владимир Путин поручил перейти от иностранной валюты к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран. Он объяснил свое решение заморозкой национальных активов на Западе.
"Коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС в принципе объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией", – сказал президент.
По словам Путина, поставлять товары в ЕС и США и получать за них оплату в валюте больше не имеет для России никакого смысла.
Глава государства обратил внимание, что изменения касаются только валюты платежа, при этом объемы и цены на российский газ останутся теми же, что и были в заключенных договорах. Путин попросил Центробанк совместно с правительством в недельный срок определить порядок, по которому зарубежные потребители смогут совершать операции в рублях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что условия по оплате газа в национальной валюте Россия будет разъяснять западным покупателям по мере контактов. "По мере того как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию", – указал представитель Кремля.
Реакция мирового сообщества
Эксперт прокомментировал ситуацию с российским газом и рублем
Решение российской стороны перевести оплату за газ в рубли встретило неоднозначную реакцию со стороны Запада. В частности, президент Сербии Александр Вучич отметил, что это создает стране много новых проблем.
Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский, комментируя произошедшее, указал на отсутствие возможности перейти в расчетах на рубли. Он добавил, что контрагент только по своему желанию не может изменять метод регулирования оплаты. "Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", – заявил Маевский.
Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки подчеркнул, что власти страны пока не понимают, каким образом будет осуществляться оплата в рублях. Министр добавил, что его ведомство обсуждает этот вопрос с энергетическими компаниями. "Мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь", – сказал он.
Вместе с тем глава болгарского министерства энергетики Александр Николов заявил, что решение РФ не угрожает действующему контракту со страной.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград сообщила, что Германия на уровне ЕС обсудит решение российской стороны, касающееся оплаты газовых поставок в рублях. В свою очередь, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что страна не может немедленно ввести эмбарго на российские энергоносители.
"Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько – признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", – сказал он.
Может ли Запад отказаться от российского газа?
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Москве 24, что с технической точки зрения переход на рубли в расчетах за поставки природного газа не вызовет у европейских компаний затруднений. По его словам, формула ценообразования не изменилась и компании не понесут каких-либо значительных дополнительных издержек.
Для перевода расчетов на российскую валюту "Газпрому" придется отправить допсоглашение европейским покупателям, подчеркнул Юшков. Специалист ожидает на этом этапе большое противодействие не со стороны компаний, а от политиков ЕС.
"У этой реформы символическое значение. Подписывая это соглашение, ты фактически признаешь, что в данный момент отказаться от российского газа не можешь. И ты согласен с тезисом о зависимости от России. А если ты зависишь от российского газа и признаешь это, то ты должен осознать, что, нанося вред России, ты вредишь сам себе", – подчеркнул аналитик.
Юшков добавил, что подготовиться к отопительному сезону без российского газа будет сложно даже тем странам, которые много лет готовились к отказу от отечественных углеводородов, например Польше. В то же время он допустил, что отдельные политизированные компании, у которых в этом году заканчивается контракт, могут пойти на разрыв сотрудничества с Россией. В частности, это может быть польская энергетическая компания PGNiG, заключил специалист.
В свою очередь, профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина рассказала Москве 24, что европейские страны будут вынуждены согласиться на условие расплачиваться в рублях. По ее словам, в подземных хранилищах газа Европы наблюдается катастрофическое снижение резервов. На конец февраля, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), они составляли менее 30%.
Директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов в интервью Москве 24 рассказал, что переход на рубли позволит России меньше рисковать проведением платежей с международными партнерами. "Они стали чаще блокировать использование долларов или евро в расчетах, поэтому было бы удобнее не зависеть от этого", – считает экономист.
Шибанов добавил, что переход на рубли в расчетах за поставки природного газа повлияет на укрепление курса национальной валюты.