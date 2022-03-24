Польская PGNiG не видит возможности перейти на рубли в расчетах за газ РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Польская энергетическая компания PGNiG не видит возможности перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа. Об этом заявил глава компании Павел Маевский.

По его словам, Ямальский контракт предусматривает способ регулирования цены, однако контрагент не может менять метод регулирования оплаты по своему желанию.

"Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", – цитирует Маевского ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки в ответ на принятое решение сказал, что власти Японии пока не имеют понимания, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях. Он отметил, что данный вопрос обсуждается с имеющими к этому отношение ведомствами.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что данное решение Путина повлечет множество проблем для республики. Он отметил, что некоторые считают данное решение Владимира Путина гениальным в контексте геополитики и организации противостояния доллару вместе с юанем, однако сам президент Сербии усомнился в его эффективности и целесообразности.

