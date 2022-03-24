Эксперт объяснил переход России на оплату в рублях за газ

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, зачем России переход на оплату в рублях за газ. Об этом он рассказал Москве 24.

"Это некий символический жест. С технической точки зрения больших проблем возникнуть не должно. Формула ценообразования не меняется, и сколько газ стоил в долларовом выражении, столько он и будет стоить. Мы не диктуем никому, сколько теперь газ стоит в рублях. Просто меняется сама валюта оплаты, если раньше свои доллары и евро европейские компании отдавали "Газпрому", то теперь они их отдадут каким-то компаниям на бирже, получат от них за это рубли, а рубли перечислят "Газпрому". У них даже не появится особо дополнительных издержек", – пояснил специалист.

Именно поэтому, по словам эксперта, с точки зрения компаний легко можно перейти на оплату в рублях. Однако здесь же встает другой вопрос: когда "Газпром" будет направлять дополнительное соглашение, которое будет менять валюту расчета европейским компаниям.

"Конечно, политики европейские будут всячески настаивать на том, что это ультиматум. Что мы не должны идти на ультиматум Владимира Путина, изменять контракты, лучше мы останемся без газа и так далее. Противодействие будет со стороны политиков, а не компаний европейских. Для компаний особых проблем нет", – отметил Юшков.

Он объяснил, что политики будут противодействовать в связи с тем, что, подписывая это соглашение, они фактически признают, что в данный момент отказаться от российского газа они не могут, а значит, что они остаются зависимы от России.

"Это главное в этом переходе. Некое символическое значение этой реформы. Если ты зависишь от российского газа и признаешь это, то ты должен осознать, что, нанося вред России, ты вредишь сам себе. У этого решения такая идея", – уточнил эксперт.

Он при этом предположил, что какие-то страны все же будут отказываться от сотрудничества с Россией. Это скорее те компании, у которых и так заканчивается контракт, а также те, которые сильно политизированы. Среди таких компаний – польская нефтегазовая государственная компания.

"Хотя подготовиться к отопительному сезону без российского газа, даже Польше, которая много лет готовится к отказу от российских углеводородов, и то будет довольно сложно. Потому что существующий газопровод Baltic Pipe из Норвегии, во-первых, недостроен, будет достроен только где-то к ноябрю. А во-вторых, там не законтрактован газ. Из 10 миллиардов кубометров они нашли только три миллиарда кубометров", – заключил аналитик.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Позднее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия будет разъяснять западным партнерам условия по оплате российского газа в рублях по мере контактов. Он отметил, что Путин поручил в течение недели проработать механизм и создать все условия для перевода оплаты газа в рубли.

