WSJ: экспортный потенциал Киева может быть подорван в связи с полублокадой Одессы

Фото: depositphotos/mariakarabella

Из-за полублокады Одессы экспортный потенциал Украины может быть подорван, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся городов Украины оказался в своего рода осаде", – говорится в материале.

Авторы материала отмечают, что местные жители остались без света, отопления и воды на несколько дней. Подчеркивается, что полублокада ослабляет экспортный потенциал Киева, поскольку через морские пути осуществляется вывоз до 90% сельхозпродукции, и даже временные перебои в работе портовой инфраструктуры способны нанести серьезный ущерб экономике.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также под ударом оказались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 150 районах.

До этого стало известно, что ресурсы Украины для восстановления поврежденных энергетических объектов практически исчерпаны. По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, генерирующие и распределительные компании лишились возможности для закупки оборудования.