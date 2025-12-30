Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 14:40

Политика

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за последние сутки нанесла удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Помимо энергетических объектов, под ударом российских военных оказались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 150 районах. В результате вся инфраструктура была поражена.

Вместе с тем Россия намерена дать жесткий ответ на атаку украинских военных на резиденцию Владимира Путина, подчеркнул в эфире радиостанции "Комсомольская правда" зампред Совфеда Константин Косачев. Он назвал произошедшее актом государственного терроризма.

Сенатор указал, что данная атака была нацелена не только на страну, но и на главу государства в частности. Косачев назвал это неприемлемым ни при каких обстоятельствах. По его словам, подобные шаги не подлежат никакому оправданию.

Он также напомнил, что у Москвы есть большие дополнительные возможности для нанесения "сокрушительных ударов по Украине".

"И, разумеется, уже сказано, что это будет сделано. Каким образом, в каких формах, по каким целям – это определяется руководством страны, и политическим, и военным", – заключил Косачев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Для этого был использован 91 беспилотник, все они уничтожены. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что объекты и время ответного удара уже определены.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что западные СМИ и украинский лидер Владимир Зеленский пытаются отрицать факт атаки. Он назвал это безумием.

Вместе с тем представитель Кремля указал, что данный шаг был направлен на срыв переговорного процесса и усилий лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Трамп заявил, что очень рассержен ударом ВСУ по резиденции Путина

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика