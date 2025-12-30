ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за последние сутки нанесла удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Помимо энергетических объектов, под ударом российских военных оказались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 150 районах. В результате вся инфраструктура была поражена.

Вместе с тем Россия намерена дать жесткий ответ на атаку украинских военных на резиденцию Владимира Путина, подчеркнул в эфире радиостанции "Комсомольская правда" зампред Совфеда Константин Косачев. Он назвал произошедшее актом государственного терроризма.

Сенатор указал, что данная атака была нацелена не только на страну, но и на главу государства в частности. Косачев назвал это неприемлемым ни при каких обстоятельствах. По его словам, подобные шаги не подлежат никакому оправданию.

Он также напомнил, что у Москвы есть большие дополнительные возможности для нанесения "сокрушительных ударов по Украине".

"И, разумеется, уже сказано, что это будет сделано. Каким образом, в каких формах, по каким целям – это определяется руководством страны, и политическим, и военным", – заключил Косачев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Для этого был использован 91 беспилотник, все они уничтожены. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что объекты и время ответного удара уже определены.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что западные СМИ и украинский лидер Владимир Зеленский пытаются отрицать факт атаки. Он назвал это безумием.

Вместе с тем представитель Кремля указал, что данный шаг был направлен на срыв переговорного процесса и усилий лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.