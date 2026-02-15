Форма поиска по сайту

15 февраля, 15:18 (обновлено 15.02.2026 16:06)

Происшествия

Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине под Самарой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 15 февраля во время обслуживания скважины, находящейся на ремонте в 5 километрах северо-восточнее городского поселения Нефтегорск. Предварительно, воспламенился подъемный агрегат для ремонта скважин.

В результате никто не погиб. Однако пострадали мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения. Их доставили в Нефтегорскую центральную районную больницу. В региональном Минздраве ТАСС рассказали, что состояние госпитализированных оценивается как средней и тяжелой степени тяжести.

"Выполняется транспортировка в медицинское учреждение, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", – добавили в министерстве.

По информации органов надзора и следствия, рабочие получили ожоги разной степени тяжести. Возгорание, которое распространилось на площади 20 квадратных метров, уже удалось потушить. В ликвидации пожара были задействованы 19 огнеборцев и 7 единиц техники.

Ранее частный жилой дом загорелся в Ленинском городском округе Подмосковья. Информация о возгорании в поселке Мещерино поступила утром 15 февраля. На место ЧП направлены пожарные и 2 автоцистерны.

Предварительно, горел деревянный дом с мансардой площадью 150 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. В результате пламя удалось потушить.

В Сергиевом Посаде при пожаре погиб человек

