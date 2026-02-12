Ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

8-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме в деревне Бабкино Истринского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на четверг, 12 февраля. 12-летняя сестра мальчика спаслась, с ожогами тела ее доставили в больницу. Уточняется, что в момент пожара дети находились дома одни.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Одна из наиболее вероятных причин возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

В ГСУ СК Подмосковья рассказали, что было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Истринская городская прокуратура взяла на контроль установление причин, ход и результаты расследования.

Ранее женщина и трое детей погибли при пожаре в доме в ЛНР. Двум другим детям удалось самостоятельно выбраться из горящего здания, разбив окно. Они были госпитализированы.

Для ликвидации возгорания привлекались 9 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. На месте также работали дознаватели.

