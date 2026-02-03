Кошки, попугай и шиншилла погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Кошки, попугай и шиншилла погибли во время пожара в частном деревянном доме в поселке Татищево Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Дзержинского спасатели получили в 17:10 по московскому времени в понедельник, 2 февраля. Хозяйка дома не пострадала.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания могли стать нарушения правил устройства и эксплуатации обогревателя, уточнили в ведомстве. В тушении были задействованы 4 пожарных расчета.

Ранее 3 человека погибли при пожаре в урочище Бабик Бейского района Хакасии. Возгорание на базе отдыха возникло в ночь на воскресенье, 1 февраля.

К моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, гостевой дом сгорел полностью. Кроме 3 погибших, во время разбора завалов огнеборцы обнаружили пострадавшего мужчину 2005 года рождения.