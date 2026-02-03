Форма поиска по сайту

03 февраля, 18:33

Политика

В России предложили ежеквартально индексировать пенсии

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Пенсии в России следует индексировать каждый квартал, а не раз в год. Такое предложение глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов озвучил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства в Госдуме.

Парламентарий выразил благодарность за повышение пенсий работающим пенсионерам, однако напомнил, что эти выплаты не индексировались 8 лет.

"Я думаю, что было бы правильно, если бы взяли и проиндексировали всем рабочим пенсионерам эти 8 лет", – передает слова Миронова ТАСС.

Депутат также поднял проблему массового ухода на пенсию россиян, которые в 1990-е годы работали без официального оформления. Такие граждане не смогут получить пенсионные баллы, речь идет о миллионах человек.

"Здесь необходимо заранее посмотреть, что можно с ними сделать", – сказал парламентарий.

Ранее в ГД пояснили, что для назначения пенсии по старости в 2026 году нужно выполнение 3 условий – достижение пенсионного возраста, наличие как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Последние зависят от страховых взносов, которые учитываются на индивидуальном лицевом счете.

Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию единой выплатой

