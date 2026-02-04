Синоптик Позднякова: морозы в Москве ослабеют не раньше конца марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Морозная погода в столичном регионе окончательно ослабеет не раньше конца марта, заявила Агентству "Москва" ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, февраль является холодным зимним месяцем. Температура в этот период мало чем отличается от январской, поэтому всплеска тепла в феврале ждать не приходится.

"У нас и в марте морозы могут быть в ночное время, днем будет слабый плюс", – сказала синоптик.

Ранее Позднякова сообщила, что в субботу, 7 февраля, в Москве ожидается снег, который будет идти большую часть суток. Приходящий южный циклон столкнется с антициклоном. Температура ночью составит 12–17 градусов мороза, а дневная – около минус 10–15 градусов.

По словам метеорологов, первая пятидневка февраля может стать в столице самой холодной в XXI веке. Средняя температура в первые три дня месяца составила минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних показателей.