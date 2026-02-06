06 февраля, 09:43Политика
Глава МИД Финляндии Валтонен назвала Россию давней угрозой для Европы
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что считает Россию давней угрозой для безопасности Европы. Об этом сообщил RT со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.
По словам главы финского МИД, европейские страны должны сплотиться перед лицом этой угрозы. Она также подчеркнула, что Евросоюз и Финляндия намерены продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.
Ранее, по сообщениям СМИ, конфликт произошел в Эстонии между президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кейей Каллас. Они разругались из-за позиции по России после слов главы государства о необходимости прямых переговоров между Россией и Евросоюзом.
Заявление Кариса, чья должность имеет в основном символический характер, вызвало резкую реакцию со стороны правительства.