Глава МИД Финляндии Валтонен назвала Россию давней угрозой для Европы

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что считает Россию давней угрозой для безопасности Европы. Об этом сообщил RT со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

По словам главы финского МИД, европейские страны должны сплотиться перед лицом этой угрозы. Она также подчеркнула, что Евросоюз и Финляндия намерены продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Ранее, по сообщениям СМИ, конфликт произошел в Эстонии между президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кейей Каллас. Они разругались из-за позиции по России после слов главы государства о необходимости прямых переговоров между Россией и Евросоюзом.

Заявление Кариса, чья должность имеет в основном символический характер, вызвало резкую реакцию со стороны правительства.