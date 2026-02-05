Эксперт Маслова: частая смена работы не навредит репутации в творческих профессиях

Работодатели все чаще сталкиваются с сотрудниками, меняющими место работы раз в несколько месяцев, рассказали эксперты. Насколько этот тренд соответствует реальности и как такое "прыгание" отразится на карьере, разбиралась Москва 24.

"Выбирают вакансии спонтанно"

Тренд на частую смену работы становится все более массовым. Особенно это характерно для зумеров, но постепенно затрагивает и сотрудников старшего возраста, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на HR-директора Ирину Пак.

Эксперт объяснила это тем, что многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной" или поддаются иллюзии быстрых успехов под влиянием соцсетей.





Ирина Пак HR-директор Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно, ориентируясь исключительно на доступные условия и уровень зарплаты, а не на формат работы или конкретные обязанности. Недостаточное понимание собственных целей и стратегии профессионального развития приводит к быстрому выгоранию и неудовлетворенности.

По ее словам, компании все чаще сталкиваются с ситуациями, когда сотрудники уходят через несколько месяцев после найма, оставляя незавершенные дела.

Эксперт также обратила внимание на влияние электронных трудовых книжек: упрощение бюрократии снизило степень осознанности в отношении частой смены мест работы. Дополнительным фактором стала цифровая среда, которая, с одной стороны, облегчила поиск вакансий, а с другой – сформировала искаженные ожидания в духе "быстрого успеха". В итоге столкновение с реальностью долгой системной работы приводит к потере мотивации, отметила Ирина Пак.

При этом ранее эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев назвал длительную работу на одном месте худшей стратегией для значительного роста доходов. По его словам, наиболее быстрый путь к их увеличению – это смена города проживания или профессии.

Обновления "ради миссии"

Частая смена работы у зумеров связана с тем, что их ценности отличаются от представлений старших. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила директор по персоналу Наталья Маслова.

"Для зумеров на первом месте не всегда стоит материальное вознаграждение – важными факторами являются комфорт, интерес к работе, возможности для творчества и соблюдение личных границ. Если их что-то не устраивает, такие сотрудники готовы относительно быстро менять место", – сказала она.

Для представителей более старшего поколения частая смена работы скорее является исключением, поскольку они ориентированы на стабильность и безопасность. Подобный тренд может наблюдаться в основном в профессиях, не требующих высокой квалификации, отметила Маслова.





Наталья Маслова директор по персоналу В таких случаях сотрудники могут менять работу из-за территориального удобства (ближе к дому), наличия соцпакета или других условий, повышающих комфорт. Однако в целом старшие поколения не склонны делать это часто.

По ее мнению, влияние постоянной смены работы на карьеру зависит от сферы деятельности.

"В творческих профессиях – например, у дизайнеров или специалистов по ведению соцсетей, – где часто практикуется гибридный или удаленный формат, ценятся в первую очередь результаты и портфолио. Здесь краткосрочный опыт на отдельных местах может не играть решающей роли, особенно если соискатель демонстрирует успешные кейсы, рекомендации или активность в профессиональной среде", – сказала эксперт.

Если же речь об устройстве в стабильные структуры – крупные корпорации или госорганизации, – там, как правило, обращают внимание на частоту смены работы. Здесь классическое резюме с "пятнами" может вызвать вопросы, заключила Маслова.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подчеркнула в беседе с Москвой 24, что для поколения Z работа рассматривается не как "служение одному месту до пенсии", а как серия проектов, возможностей для роста, реализации амбиций и развития.

"Поэтому смена раз в несколько месяцев или в год часто является осознанной стратегией, а не вынужденной мерой. Поколения постарше также стали более мобильны, чему способствуют динамичный рынок труда, развитие удаленных форматов, переосмысление жизненных приоритетов после пандемии, а также пример более молодых коллег", – пояснила она.

По словам эксперта, зумеры ищут не просто зарплату, а миссию, гибкость, развитие и здоровый баланс между работой и личной жизнью.

"Если компания не дает этого, они просто уходят. Этому также способствует цифровая социализация – умение легко находить вакансии, строить личный бренд и цепочку контактов через соцсети. Плюс отсутствие "советской травмы" – страха перед безработицей или дефицитом вакансий, что делает зумеров психологически более свободными", – отметила Лоикова.

По ее словам, миллениалы стали первопроходцами этого тренда и продолжают активно менять работу, особенно если чувствуют карьерный или финансовый тупик. Более старшее поколение X делает это осмотрительнее, но не считает уход в другое место раз в 5–7 лет чем-то предосудительным, добавила Лоикова.

При этом в частой смене работы есть определенные риски, предупредила специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Во-первых, ярлык "парашютиста" – сотрудника, который не задерживается надолго, что может вызвать подозрения в нестабильности, сложном характере или неумении преодолевать трудности. Во-вторых, возможен поверхностный опыт из-за недостатка времени для глубокого погружения в проекты и отслеживания долгосрочных результатов. В-третьих, опыт, репутация, доверие руководства и социальный капитал внутри компании накапливаются со временем, а при частых переходах этим сложно воспользоваться.

Среди других рисков она назвала постоянную адаптацию к новым командам, процессам и корпоративной культуре. Для сотрудника это стресс, который может вести к выгоранию, объяснила Лоикова.

"Однако есть и потенциальные выгоды. Самый очевидный плюс – быстрый финансовый рост, поскольку переход в другую компанию нередко дает прибавку в 30–50%, в то время как внутренние повышения часто менее значительны. Во-вторых, это ускоренное развитие навыков за счет знакомства с разными технологиями, бизнес-моделями и стилями управления, что прокачивает адаптивность и кругозор быстрее, чем работа в одном месте", – пояснила специалист.

Кроме того, за счет частых переходов строится широкая сеть профессиональных контактов, где каждое новое место увеличивает возможности для будущего трудоустройства или сотрудничества. Также это помогает на практике понять, какая компания, корпоративная культура и роль действительно подходят специалисту, отметила Лоикова.

"Если каждый переход – осознанный шаг вверх по карьерной лестнице (больше ответственности, сложнее задачи, новая сфера), такое резюме может восприниматься не как "разорванное", а как траектория стремительной карьеры амбициозного профессионала", – обратила внимание она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Менять работу надо ради миссии, роста навыков или значительной прибавки, а не просто от скуки. Также стоит задерживаться на одном месте не менее 1,5–2 лет в начале карьеры и 2–3 года на более высоких позициях, чтобы получить весомые результаты. На каждом месте нужно фокусироваться на достижении конкретных измеримых результатов, которые станут главным козырем на собеседованиях. И постоянно надо инвестировать в обучение и личный бренд, независимо от работодателя.

По ее мнению, для руководства компаний тренд на частую смену работы становится вызовом в удержании талантов. Для сотрудников же – возможностью, требующей осознанного управления карьерной траекторией, заключила Лоикова.

