Психолог Сальникова призвала не называть зумеров "поколением снежинок"

Зумеры являются самыми оптимистичными жителями России, показал опрос. Чем объясняется этот феномен и почему с возрастом счастье уступает место тревоге, расскажет Москва 24.
"Эмоциональная оборона"
Поколение зумеров (родившихся в 2001 году и позже) оказалось самым оптимистичным в России – 46% его представителей находятся в позитивном настроении. Тревогу среди них испытывают только 13% респондентов, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.
Его авторы связали такие результаты с отсутствием груза взрослых обязательств. К примеру, среди младших миллениалов (родившиеся в 1992–2000-е годы), уже столкнувшихся с этим, тревожность достигает 37%. Это максимум среди всех поколений россиян, подчеркнули аналитики.
При этом в целом в обществе преобладает позитивный эмоциональный фон: доминирующими чувствами стали доброжелательность, надежда и спокойствие, отметили эксперты ВЦИОМ. Россиян также разделили на четыре психологических типа: "жизнерадостные" (34%), "сдержанные" (25%), "тревожные" (23%) и "возбужденные" в плане демонстрации своих эмоций (18%).
По словам эксперта департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Кристины Джгамадзе, россияне демонстрируют способность сохранять общий позитивный баланс эмоций, но делают это в условиях внутреннего напряжения. Оно зачастую перерабатывается через усталость и тревогу, поэтому не проявляется вовне, отметила она.
При этом ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, что около 40% россиян ежедневно испытывают упадок сил. Еще две трети жителей страны устают еженедельно, а каждый четвертый – едва ли не каждый день.
Кроме того, 43% опрошенных чувствуют себя на свой фактический возраст, а 29% относят себя к молодежи. Также исследование выявило разницу в способах отдыха между поколениями: в частности, зумеры и миллениалы чаще снимают усталость с помощью сна, тишины или гаджетов.
"Способ переживать реальность"
Жизнерадостность зумеров во многом связана с тем, что это первое поколение, которому в массовой культуре разрешили открыто чувствовать и выражать эмоции, не стараясь быть исключительно "удобными". Таким мнением с Москвой 24 поделилась семейный психолог Юлия Метлова.
"В отличие от миллениалов, которые часто ограничиваются ответами "норм" или "не норм", зумеры обычно лучше распознают и называют свои состояния: "мне тревожно", "я злюсь", "я радуюсь", – пояснила специалист.
Умение быть в контакте с чувствами является фундаментом психологической устойчивости и напрямую влияет на субъективное ощущение благополучия, добавила психолог.
"В-третьих, зумеры менее закрепощены в отношении своего психического состояния. Если миллениал при выгорании может испытывать стыд и думать, что "с ним что-то не так", зумер скорее воспримет это как нормальную реакцию на нагрузку", – сказала эксперт.
По ее словам, отсутствие чрезмерного чувства стыда помогает снизить психологическое давление: люди чаще делятся проблемами, быстрее обращаются за помощью и реже заставляют себя "просто терпеть". В результате это способствует формированию более позитивного эмоционального состояния. При этом жизнерадостность не означает отсутствие трудностей или всеобщую безоблачность, обратила внимание Метлова.
"Речь идет именно о текущем эмоциональном фоне – способе переживать реальность. Зумер может чувствовать себя жизнерадостным, одновременно переживая тревогу, неопределенность или сложный выбор. Эта способность сохранять позитивный настрой связана с более гибкими механизмами адаптации к стрессу, умением распознавать эмоции и разрешением себе их проживать", – добавила специалист.
Несмотря на то, что счастье – понятие субъективное, на вопрос "счастлив ли ты?" поколение зумеров, скорее всего, ответит "да" чаще более старших россиян. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.
"Это связано с несколькими факторами. В частности, зумеры росли в относительно стабильный период без глобальных потрясений, которые пережили их предки. Хотя текущие события для них новы и сложны, они не несут груз прошлых травм", – сказала она.
Вторым ключевым фактором психолог назвала гибкость мышления.
"Для старших поколений стабильность (школа – вуз – работа на всю жизнь) была нормой и ценностью. Для зумеров это часто ассоциируется с застоем, а гибкость, умение быстро адаптироваться к изменениям – естественная среда, в которой они выросли. Зумеры не воспринимают перемены как стресс, а видят в них норму", – подчеркнула Сальникова.
Психологическая гибкость помогает легче переключаться между задачами, экспериментировать и не бояться неудач. Такой подход напрямую повышает ощущение благополучия и снижает уровень постоянной тревоги, объяснила психолог.
При этом она напомнила, что иногда зумеров называют "потерянным поколением" или "поколением снежинок". По мнению Сальниковой, зачастую это оценка старших, которые воспринимают чувствительность и заботу о себе как слабость.
"Однако эта чуткость имеет и обратную сторону: они реже скатываются в крайние состояния, но чаще нуждаются в поддержке, так как меньше склонны "терпеть" и "приспосабливаться" любой ценой", – добавила эксперт.
В целом же формирование счастья зависит не столько от внешних обстоятельств вроде стабильности в мире и высокой зарплаты, сколько от внутренней реакции на них. Ключевой аспект – работа с мышлением и убеждениями, указала психолог. Страдание часто возникает не из-за негативных событий, а из-за несоответствия реальности представлениям о том, "как должно быть", объяснила она.
Таким образом, чем меньше человек цепляется за понятие "должен", тем больше способен гибко и даже позитивно реагировать на факты, отметила специалист. По ее мнению, зумеры интуитивно ближе к этому балансу: у них меньше черно-белых крайностей, они больше концентрируются на своем состоянии "здесь и сейчас". Поэтому их высокая субъективная жизнерадостность – во многом результат психологической гибкости, осознанности и умения не нагружать реальность излишними ожиданиями, заключила Сальникова.