Психолог Сальникова призвала не называть зумеров "поколением снежинок"

Зумеры являются самыми оптимистичными жителями России, показал опрос. Чем объясняется этот феномен и почему с возрастом счастье уступает место тревоге, расскажет Москва 24.

"Эмоциональная оборона"

Поколение зумеров (родившихся в 2001 году и позже) оказалось самым оптимистичным в России – 46% его представителей находятся в позитивном настроении. Тревогу среди них испытывают только 13% респондентов, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

Его авторы связали такие результаты с отсутствием груза взрослых обязательств. К примеру, среди младших миллениалов (родившиеся в 1992–2000-е годы), уже столкнувшихся с этим, тревожность достигает 37%. Это максимум среди всех поколений россиян, подчеркнули аналитики.

При этом в целом в обществе преобладает позитивный эмоциональный фон: доминирующими чувствами стали доброжелательность, надежда и спокойствие, отметили эксперты ВЦИОМ. Россиян также разделили на четыре психологических типа: "жизнерадостные" (34%), "сдержанные" (25%), "тревожные" (23%) и "возбужденные" в плане демонстрации своих эмоций (18%).

По словам эксперта департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Кристины Джгамадзе, россияне демонстрируют способность сохранять общий позитивный баланс эмоций, но делают это в условиях внутреннего напряжения. Оно зачастую перерабатывается через усталость и тревогу, поэтому не проявляется вовне, отметила она.





Кристина Джгамадзе эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Для россиян характерно доминирование "жизнерадостного" эмоционального состояния – это самая большая группа. Но важно подчеркнуть, что позитивные эмоции, как правило, выполняют компенсаторную и регулятивную функцию, позволяя психике адаптироваться к воздействию рисков, а не свидетельствуют об их отсутствии.

При этом ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, что около 40% россиян ежедневно испытывают упадок сил. Еще две трети жителей страны устают еженедельно, а каждый четвертый – едва ли не каждый день.

Кроме того, 43% опрошенных чувствуют себя на свой фактический возраст, а 29% относят себя к молодежи. Также исследование выявило разницу в способах отдыха между поколениями: в частности, зумеры и миллениалы чаще снимают усталость с помощью сна, тишины или гаджетов.

"Способ переживать реальность"

Жизнерадостность зумеров во многом связана с тем, что это первое поколение, которому в массовой культуре разрешили открыто чувствовать и выражать эмоции, не стараясь быть исключительно "удобными". Таким мнением с Москвой 24 поделилась семейный психолог Юлия Метлова.

"В отличие от миллениалов, которые часто ограничиваются ответами "норм" или "не норм", зумеры обычно лучше распознают и называют свои состояния: "мне тревожно", "я злюсь", "я радуюсь", – пояснила специалист.

Умение быть в контакте с чувствами является фундаментом психологической устойчивости и напрямую влияет на субъективное ощущение благополучия, добавила психолог.





Юлия Метлова семейный психолог Во-вторых, многие зумеры пока находятся на таком жизненном этапе, когда еще не столкнулись с наиболее давящими взрослыми обязательствами вроде ипотеки. Это не значит, что их жизнь легка, но это снижает уровень накопленного хронического стресса, что естественным образом отражается на эмоциональном фоне.

"В-третьих, зумеры менее закрепощены в отношении своего психического состояния. Если миллениал при выгорании может испытывать стыд и думать, что "с ним что-то не так", зумер скорее воспримет это как нормальную реакцию на нагрузку", – сказала эксперт.

По ее словам, отсутствие чрезмерного чувства стыда помогает снизить психологическое давление: люди чаще делятся проблемами, быстрее обращаются за помощью и реже заставляют себя "просто терпеть". В результате это способствует формированию более позитивного эмоционального состояния. При этом жизнерадостность не означает отсутствие трудностей или всеобщую безоблачность, обратила внимание Метлова.

"Речь идет именно о текущем эмоциональном фоне – способе переживать реальность. Зумер может чувствовать себя жизнерадостным, одновременно переживая тревогу, неопределенность или сложный выбор. Эта способность сохранять позитивный настрой связана с более гибкими механизмами адаптации к стрессу, умением распознавать эмоции и разрешением себе их проживать", – добавила специалист.

Несмотря на то, что счастье – понятие субъективное, на вопрос "счастлив ли ты?" поколение зумеров, скорее всего, ответит "да" чаще более старших россиян. Об этом Москве 24 рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

"Это связано с несколькими факторами. В частности, зумеры росли в относительно стабильный период без глобальных потрясений, которые пережили их предки. Хотя текущие события для них новы и сложны, они не несут груз прошлых травм", – сказала она.

Вторым ключевым фактором психолог назвала гибкость мышления.

"Для старших поколений стабильность (школа – вуз – работа на всю жизнь) была нормой и ценностью. Для зумеров это часто ассоциируется с застоем, а гибкость, умение быстро адаптироваться к изменениям – естественная среда, в которой они выросли. Зумеры не воспринимают перемены как стресс, а видят в них норму", – подчеркнула Сальникова.

Психологическая гибкость помогает легче переключаться между задачами, экспериментировать и не бояться неудач. Такой подход напрямую повышает ощущение благополучия и снижает уровень постоянной тревоги, объяснила психолог.





Дарья Сальникова клинический психолог Кроме того, зумеры более осознанно относятся к ментальному здоровью. Они раньше начинают обращаться к психологам, не считая это стыдным, и быстрее решают внутренние проблемы, не доводя до критического состояния.

При этом она напомнила, что иногда зумеров называют "потерянным поколением" или "поколением снежинок". По мнению Сальниковой, зачастую это оценка старших, которые воспринимают чувствительность и заботу о себе как слабость.

"Однако эта чуткость имеет и обратную сторону: они реже скатываются в крайние состояния, но чаще нуждаются в поддержке, так как меньше склонны "терпеть" и "приспосабливаться" любой ценой", – добавила эксперт.

В целом же формирование счастья зависит не столько от внешних обстоятельств вроде стабильности в мире и высокой зарплаты, сколько от внутренней реакции на них. Ключевой аспект – работа с мышлением и убеждениями, указала психолог. Страдание часто возникает не из-за негативных событий, а из-за несоответствия реальности представлениям о том, "как должно быть", объяснила она.

Таким образом, чем меньше человек цепляется за понятие "должен", тем больше способен гибко и даже позитивно реагировать на факты, отметила специалист. По ее мнению, зумеры интуитивно ближе к этому балансу: у них меньше черно-белых крайностей, они больше концентрируются на своем состоянии "здесь и сейчас". Поэтому их высокая субъективная жизнерадостность – во многом результат психологической гибкости, осознанности и умения не нагружать реальность излишними ожиданиями, заключила Сальникова.

