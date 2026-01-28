34% опрошенных россиян отнесли себя к жизнерадостным людям

Фото: 123RF.com/f8studio

34% опрошенных россиян характеризуют свое эмоциональное состояние в начале 2026 года как жизнерадостное. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ, передает ТАСС.

Гендиректор организации Валерий Федоров на круглом столе, посвященном новому индексу психоэмоционального состояния российского общества – "Эмоциональный тонометр", рассказал, что группа "жизнерадостных" в последние несколько дней перед опросом испытывала позитивные эмоции.

На втором месте оказались "сдержанные" (25%) – те, кто переживает эмоции менее ярко или предпочитает не делиться ими. Третью группу, "тревожные", составляют 23% респондентов, которые отметили у себя в основном негативные чувства. Замыкают список "возбужденные" – 18%.

По данным аналитиков, в целом в обществе фиксируется положительный эмоциональный фон. Среди наиболее частых чувств – доброжелательность, надежда и спокойствие. Более половины участников также отметили уверенность и радость, реже – воодушевление.

Среди негативных эмоций лидирует тревога, за которой следуют грусть и раздражение. Страх, растерянность и злость упоминались существенно реже.

Также стало известно, что наиболее оптимистичным настроением отличаются представители поколения Z – родившиеся в 2001 году и позже. Среди них 46% относятся к "жизнерадостным" и только 13% – к "тревожным". С возрастом доля тревожных оценок возрастает, достигая максимума у младших миллениалов (родившиеся в 1992–2000 годах). Исследователи связывают это с увеличением жизненных обязательств во взрослой жизни.

Опрос проводился по телефону. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин матерится каждый день. Оказалось, что в 2008 году количество граждан, которые ежедневно сквернословят, было на 14% меньше. К настоящему времени их число достигло 34%.