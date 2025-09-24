Фото: 123RF/danielt1994

Каждый третий россиянин матерится каждый день. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос, который провел аналитический центр ВЦИОМ.

Оказалось, что в 2008-м году количество граждан, которые ежедневно сквернословят, было на 14% меньше. К настоящему времени их число достигло 34%. При этом представители мужского пола используют в своей речи нецензурную лексику чаще, чем представительницы женского пола. В частности, почти каждый второй мужчина и каждая четвертая женщина матерятся каждый день.

Кроме того, выяснилось, что молодежь использует бранные слова чаще взрослых граждан. По данным опроса, две трети зумеров и более половины младших миллениалов матерятся ежедневно. Это значение почти в два раза больше, чем показатель, зафиксированный среди всех россиян.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя в беседе с "Газетой.ру" результаты этого опроса, обратил внимание, что люди уже не стесняются признаваться в том, что матерятся, так как относятся к использованию бранных слов более толерантно. Кроме того, он указал на послабление ограничений на использование нецензурной лексики.

Однако парламентарий считает, что тенденцию необходимо менять. По его словам, нужно отмечать, что матерящиеся на публике люди занимаются сквернословием.

"Они себя обливают грязью, помоями, нечистотами. И человек, который матерится, это человек, который оскорбляет русский язык, потому что русская речь без мата более интересна и красива, нежели с матом", – заявил Милонов.

Он призвал россиян прекратить использовать нецензурную лексику. Депутат подчеркнул, что хоть этот пласт языка и является эмоциональным, он относится к числу примитивных.

"Иногда легче на нем разговаривать, но все-таки держать себя лучше в чистоте: руки можно не мыть, ноги можно не мыть, будешь вонять. Так и от мата начинаешь вонять. Я лично матом не ругаюсь и другим не советую", – заключил Милонов.

Ранее депутаты ГД предложили признать мат в общественных местах административным правонарушением и ввести за это высокие штрафы. Как указал парламентарий Александр Аксененко, сейчас звучание ненормативной лексики в общественных местах никак не регулируется законом, поэтому многие граждане не могут защитить себя. Он назвал такое положение дел неправильным.