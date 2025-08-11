В ГД внесен законопроект о блокировке текстов с матом в Сети

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России могут начать блокировать материалы на сайтах и в социальных сетях, которые содержат в тексте нецензурную лексику. Соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Андрей Свинцов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Парламентарий предложил внести изменения в статью 15.1–1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно проекту, часть 1-я после слов "выражающей в неприличной форме" будет дополнена словами "содержащей нецензурную брань".

В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время контент, содержащий мат, никак не блокируется. Целью инициативы станет запрет ненормативной лексики в российском информационном пространстве.

"Как следует из разъяснений по отнесению слов и выражений к нецензурной брани, опубликованных на официальном сайте Роскомнадзора, к нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения", – добавил Свинцов.

Депутат подчеркнул, что все теле- и радиопрограммы подвергаются обязательной цензуре, которая включает в себя заглушение мата с помощью звукового сигнала.

В случае принятия законопроекта создатели контента с нецензурной лексикой будут обязаны редактировать или скрывать ее перед публикацией в социальных сетях и на цифровых платформах.

Ранее депутаты предложили признать мат в общественных местах отдельным административным правонарушением и ввести за это высокие штрафы. Как отметил парламентарий Александр Аксененко, сейчас ненормативная лексика на таких территориях никак не регулируется законом, поэтому многие граждане не могут защитить себя. Он назвал это неправильным.

