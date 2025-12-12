Приложение Сбера больше не доступно в App Store

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Приложение Сбера "Финансы онлайн" для iPhone больше не доступно в App Store. Об этом пресс-служба кредитной организации сообщила РИА Новости.

"Те клиенты, которые не успели его скачать, могут обратиться в удобный офис банка и установить свежую версию приложения, специалисты Сбера помогут в этом", – уточнили в банке.

Кроме того, можно воспользоваться услугой выездного сервиса.

Приложение появилось в App Store 8 декабря. Кредитная организация призывала пользователей оперативнее скачивать обновление.

Ранее в App Store также появилось приложение для корпоративных клиентов Сбербанка "Бизнес-поток". В финансовом учреждении рекомендовали установить новое обновление для доступа к интернет-банку, пока оно доступно для скачивания.