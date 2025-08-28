Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

28 августа, 09:57

Технологии

Новое приложение "Сберинвестиции" появилось в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальное мобильное приложение "Сберинвестиции" под названием DriveInvest стало доступно владельцам iPhone. Его можно скачать в App Store. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Клиентам посоветовали установить приложение как можно скорее, пока оно еще присутствует в App Store. При этом актуальную информацию о выходе новых версий можно узнать только в официальных каналах Сбера, подчеркнули в финансовой организации.

Ранее в App Store появилась последняя версия приложения "Сбербанк онлайн" под названием "Активы онлайн". В нем организация реализовала возможность бесконтактной оплаты по новой технологии, которая работает с использованием Bluetooth.

Позже приложение стало недоступно в App Store. Пользователям посоветовали установить актуальную версию "Сбербанк онлайн" в офисе банка или с помощью выездного менеджера.

