25 августа, 22:38

Технологии

Приложение Сбербанка "Активы онлайн" стало недоступно в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" стало недоступно в App Store, сообщила пресс-служба банка.

Там также отметили, что приложение все еще можно установить в офисе Сбербанка или с помощью выездного менеджера. Помимо этого, пользователям доступна веб-версия "Сбербанк Онлайн".

Банк призвал своих клиентов не скачивать приложение из неизвестных источников, чтобы обезопасить себя от мошенников.

Возможность скачать "Активы онлайн" в App Store появилась в понедельник, 25 августа. Благодаря приложению на iPhone стала доступна бесконтактная оплата по новой технологии.

Система работает с использованием Bluetooth, благодаря чему функционирует даже в том случае, если на телефоне нет интернета. Технология доступна на новых биометрических терминалах банка.

Сбербанк запустил бесконтактную оплату для iPhone через технологию "Вжух"

