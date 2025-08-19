Россиянам рассказали, зачем в России вводят цифровой рубль

Самую "масштабную денежную реформу" проведут в России в 2026 году, сообщили некоторые СМИ, подразумевая введение цифрового рубля. В чем суть предстоящих изменений и кого они коснутся, расскажет Москва 24.
Что за реформа?
Массовое внедрение цифрового рубля начнется в России с 1 сентября 2026 года. К указанной дате открывать счета, делать переводы и производить оплату такой валютой должны будут:
- кредитные организации, признанные ЦБ значимыми на рынке платежных услуг (Сбербанк, Банк ВТБ, Т-Банк, Альфа-Банк и другие);
- торговые компании, являющиеся клиентами значимых банков и имеющие годовую выручку свыше 120 миллионов рублей.
С 1 сентября 2027 года требование распространится на:
- кредитные организации с универсальной лицензией;
- торговые компании, являющиеся клиентами лицензированных банков и имеющие годовую выручку свыше 30 миллионов рублей.
Остальные финансовые учреждения и продавцы должны завершить переход к цифровым расчетам к 1 сентября 2028 года. Исключение составляют лишь коммерческие точки с доходностью менее 5 миллионов рублей в год.
Как это будет работать?
Возможность открывать счета с цифровыми рублями предусмотрят на платформе ЦБ. Там же будут храниться средства и проводиться все операции с ними, сообщали в пресс-службе регулятора. Доступ к деньгам предоставят в мобильных приложениях кредитных организаций и интернет-банков.
"При этом, если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка", – уточняли в ЦБ.
Новый вид валюты планируется использовать наравне с другими деньгами. При этом один цифровой рубль эквивалентен одному наличному и безналичному, поясняла "Комсомольской правде" заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По словам эксперта, способ расчетов остается на усмотрение гражданина.
Актуальна цифровая валюта будет и при перечислении социальных выплат, пояснял в ходе выступления в Совфеде в июле 2025 года директор департамента бюджетной методологии Минфина РФ Сергей Романов. Направления материальной поддержки, которую станут переводить таким образом, правительство проработает совместно с ЦБ до конца августа 2025 года. А уже с октября 2025-го новую систему станут ограниченно применять.
Зачем это нужно?
Переход к новой национальной валюте имеет преимущества для граждан и представителей бизнеса. Первые смогут осуществлять денежные операции бесплатно, тогда как вторые – с минимальной комиссией, заявляла Зульфия Кахруманова.
Кроме того, счета с валютой максимально защищены от краж, добавляла Кахруманова.
"Если человек сам перевел цифровые рубли мошеннику, то кошельки владельца денег и мошенника можно будет оперативно идентифицировать. Потому что не сработает схема перебрасывания денег из банка в банк, чтобы запутать следы и затянуть время, ведь оба кошелька находятся на одной платформе. Это поможет быстро принимать соответствующие меры", – уточняла эксперт.
В перспективе же планируется создать механизм, который позволит рассчитываться в цифровых рублях без доступа к интернету, добавляли в пресс-службе Банка России.
При этом в регуляторе отмечали, что внедрение национальной валюты выгодно в том числе для государства. Таким образом, в частности, распределение бюджетных средств станет прозрачнее и потребует меньше издержек. А международные переводы – ускорятся, резюмировали в ЦБ.