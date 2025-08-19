Россиянам рассказали, зачем в России вводят цифровой рубль

Самую "масштабную денежную реформу" проведут в России в 2026 году, сообщили некоторые СМИ, подразумевая введение цифрового рубля. В чем суть предстоящих изменений и кого они коснутся, расскажет Москва 24.

Что за реформа?

Массовое внедрение цифрового рубля начнется в России с 1 сентября 2026 года. К указанной дате открывать счета, делать переводы и производить оплату такой валютой должны будут:



кредитные организации, признанные ЦБ значимыми на рынке платежных услуг (Сбербанк, Банк ВТБ, Т-Банк, Альфа-Банк и другие);

торговые компании, являющиеся клиентами значимых банков и имеющие годовую выручку свыше 120 миллионов рублей.

С 1 сентября 2027 года требование распространится на:



кредитные организации с универсальной лицензией;

торговые компании, являющиеся клиентами лицензированных банков и имеющие годовую выручку свыше 30 миллионов рублей.

Остальные финансовые учреждения и продавцы должны завершить переход к цифровым расчетам к 1 сентября 2028 года. Исключение составляют лишь коммерческие точки с доходностью менее 5 миллионов рублей в год.

Как это будет работать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возможность открывать счета с цифровыми рублями предусмотрят на платформе ЦБ. Там же будут храниться средства и проводиться все операции с ними, сообщали в пресс-службе регулятора. Доступ к деньгам предоставят в мобильных приложениях кредитных организаций и интернет-банков.

"При этом, если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка", – уточняли в ЦБ.

Новый вид валюты планируется использовать наравне с другими деньгами. При этом один цифровой рубль эквивалентен одному наличному и безналичному, поясняла "Комсомольской правде" заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По словам эксперта, способ расчетов остается на усмотрение гражданина.





Зульфия Кахруманова заместитель председателя Банка России Это будет всегда один QR на кассе. Сканируете камерой телефона, у вас появляется платежная страница, на которой указаны разные возможности: платить СБП, цифровыми рублями или платежными сервисами банков. Вы выбираете и платите тем способом, который вам удобнее или выгоднее. При следующих покупках последние три сервиса, с которыми вы привыкли работать, будут появляться в самом начале списка. Это поддержание клиентского пути и адаптация этой страницы под вас.

Актуальна цифровая валюта будет и при перечислении социальных выплат, пояснял в ходе выступления в Совфеде в июле 2025 года директор департамента бюджетной методологии Минфина РФ Сергей Романов. Направления материальной поддержки, которую станут переводить таким образом, правительство проработает совместно с ЦБ до конца августа 2025 года. А уже с октября 2025-го новую систему станут ограниченно применять.

Зачем это нужно?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переход к новой национальной валюте имеет преимущества для граждан и представителей бизнеса. Первые смогут осуществлять денежные операции бесплатно, тогда как вторые – с минимальной комиссией, заявляла Зульфия Кахруманова.





Зульфия Кахруманова заместитель председателя Центробанка Цифровые рубли вы сможете переводить без издержек не только сами себе, но и другим людям, причем любую сумму, которая будет у вас в цифровом кошельке.

Кроме того, счета с валютой максимально защищены от краж, добавляла Кахруманова.

"Если человек сам перевел цифровые рубли мошеннику, то кошельки владельца денег и мошенника можно будет оперативно идентифицировать. Потому что не сработает схема перебрасывания денег из банка в банк, чтобы запутать следы и затянуть время, ведь оба кошелька находятся на одной платформе. Это поможет быстро принимать соответствующие меры", – уточняла эксперт.

В перспективе же планируется создать механизм, который позволит рассчитываться в цифровых рублях без доступа к интернету, добавляли в пресс-службе Банка России.

При этом в регуляторе отмечали, что внедрение национальной валюты выгодно в том числе для государства. Таким образом, в частности, распределение бюджетных средств станет прозрачнее и потребует меньше издержек. А международные переводы – ускорятся, резюмировали в ЦБ.

