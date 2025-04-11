ЦБ предупредил о мошеннических схемах с цифровым рублем

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Появилась новая схема обмана, при которой злоумышленники предлагают гражданам вложиться в цифровой рубль под видом "инвестиционной программы". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Мошенники создают фальшивые сайты, стилизованные под официальные ресурсы Банка России. На этих площадках посетителей встречает так называемый личный менеджер, который уговаривает перевести деньги на "депозит", обещая пассивный доход.

Аферисты убеждают жертв срочно вложить средства, пока "порог входа низкий". После сбора контактных данных "менеджеры" начинают вымогать как можно больше денег через подставные платформы.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают подростков, предлагая "выгодные" покупки с Poizon. Злоумышленники создают фальшивые магазины, где предлагают несовершеннолетним дешевые брендовые вещи с китайского маркетплейса. После предоплаты на карту товар не приходит, а аферисты дополнительно требуют деньги за "растаможку".

Также продолжает действовать мошенническая схема, при которой аферисты под видом "ускорения интернета" воруют деньги. Они звонят россиянам, предлагая "улучшить связь", а после пытаются установить вредоносные программы для доступа к финансам.