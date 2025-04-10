В МВД сообщили о новых схемах обмана с предложениями брендовых вещей

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Мошенники начали создавать в Telegram фальшивые магазины с дешевыми брендовыми вещами с Poizon. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты предлагают несовершеннолетним якобы выгодные покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники требуют предоплату на карту, обещая доставку товара, который так и не приходит. Дополнительно они могут запрашивать деньги на оплату пошлины.

В МВД призывают быть осторожными при совершении покупок в интернете и не переводить деньги незнакомцам.

Ранее сообщалось, что мошенники вымогали 3 миллиона рублей у родителей 11-летнего ребенка. Злоумышленники, представившись сотрудниками Роскомнадзора, убедили мальчика, что его родители замешаны в преступлениях. Они угрожали тюрьмой для взрослых и детдомом для ребенка, требуя выполнения указаний.