В Петербурге подросток отдал однокласснику более 18 млн рублей

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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как семиклассник одной из школ Московского района Санкт-Петербурга передал своему однокласснику 18,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию обратился отец 13-летнего школьника. Тот пояснил, что его сын передал неизвестному 5,4 миллиона рублей и 150 тысяч долларов США. Полицейские выяснили, что семиклассник отдал деньги родителей своему однокласснику якобы для лечения его матери.

Кроме того, эти средства были нужны якобы для покупки авто за рубежом в целях дальнейшей перепродажи в РФ. Теперь полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. О задержании фигуранта уголовного дела не сообщается.

Ранее в ГД заявляли, что мошенники стали активно использовать соцсети, чтобы втереться в доверие к школьникам. Уточнялось, что преступники используют "мягкие способы" в общении с детьми, что особо опасно для подростков и младшеклассников.

Мошенники скрываются под фейковыми аккаунтами, но представляются знакомыми, родственниками и блогерами. Они могут долго общаться с ребенком и втираться к нему в доверие. Спустя время преступники начинают просить своих жертв о различных услугах – прислать фото банковской карты, зарегистрироваться на сайте или передать посылку.

