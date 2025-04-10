Депутат Гаврилов: мошенники втираются в доверие к школьникам в соцсетях

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Мошенники активно используют социальные сети, чтобы втереться в доверие к школьникам. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Как рассказал депутат, злоумышленники применяют так называемые мягкие способы в общении с детьми, что может быть особо опасно для младшеклассников и подростков.

"Злоумышленники создают фейковые аккаунты, представляются блогерами, знакомыми или даже родственниками. Они долго общаются с ребенком, втираются в доверие", – рассказал Гаврилов.

По его словам, после мошенники начинают просить своих жертв об услугах. Например, зарегистрироваться на неизвестном сайте, прислать фото банковских карт или передать посылку.

"Однажды выполнив такую просьбу, ребенок уже попадает в зависимость: его могут шантажировать или убеждать в том, что он теперь в деле и выхода у него нет", – подчеркнул депутат.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с возможным похищением 15-летней жительницы Ачинска. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе украинский след и инсценировку похищения. Несовершеннолетняя была обнаружена 19 марта в квартире одного из домов Назарова.

По словам девочки, она вела переписку в мессенджере с неизвестным человеком и находилась "под психологическим воздействием телефонных мошенников". Школьница заявила, что те угрожали ей физической расправой, из-за чего она была вынуждена следовать их указаниям.