МВД предупредило россиян о мошенничестве при оплате "таможенных пошлин"

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Мошенники стали требовать предварительную оплату за якобы таможенные пошлины. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Текст одного из поддельных документов ФТС гласит, что необходимо заплатить 25 тысяч рублей, из которых 14 тысяч рублей представляет собой комиссию агента. Но в действительности это не соответствует российским законам.

"Согласно Таможенному кодексу Российской Федерации, таможенные пошлины взимаются только при превышении беспошлинных лимитов", – говорится в сообщении УБК МВД.

В частности, беспошлинный лимит ввоза товаров в РФ составляет 200 евро, или 31 килограмм за один заказ. Оплатить пошлину можно при получении посылки или онлайн.



"Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица – это мошенничество. Кроме ФТС, ни одна другая организация, частное лицо или компания не имеет юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц", – указали в пресс-службе.

Ранее мошенники стали использовать новые преступные схемы с QR-кодами для массового обмана россиян. Один из жителей столичного района Сокольники заметил у лифта дома объявление, в котором говорилось, что нужно вступить в чат по QR-коду и проголосовать за установку или демонтаж шлагбаума у дома, а также перевести деньги. На самом деле средства пересылались преступникам.

