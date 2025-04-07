Мошенники стали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов

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Мошенники стали использовать новые преступные схемы с QR-кодами для массового обмана россиян. Об этом сообщает газета "Известия".

Один из жителей столичного района Сокольники заметил у лифта своего дома объявление от якобы старшего по подъезду. В нем говорилось, что нужно вступить в чат по QR-коду и проголосовать за установку или демонтаж шлагбаума у дома.

"Также здесь будут приниматься заявки на изготовление пультов", – утверждалось в поддельном письме.

По словам москвича, некоторые жители дома уже успели отправить мошенникам деньги. До этого были другие похожие сообщения о появлении поддельных объявлений. Одно из них вело на фейковый мессенджер, где при регистрации требовалось ввести личные данные. В итоге преступники крали аккаунты пользователей уже в настоящем приложении.

О новом виде мошенничества, в частности, заявляла служба занятости Кировской области, предупреждая о фейковых письмах от имени комиссии по противодействию нелегальной занятости.

"В таких письмах выдвигаются требования в трехдневный срок представить информацию о деятельности предприятия (ИП), включая предоставление персональных данных на работников. Также предлагается по QR-коду произвести оплату государственной пошлины", – уточнялось в одном из таких сообщений.

В действительности комиссия никогда не требует от работодателей никаких оплат. Аналогичное предупреждение выложила организация по охране труда Нижневартовска.

В отличие от обычного URL-адреса QR-код не дает сразу понять, куда ведет ссылка. После распространения QR мошенники стали чаще использовать этот инструмент для своих преступлений. По словам участкового уполномоченного одного из райотделов полиции, поддельные объявления расклеиваются курьерами.

"Как правило, нанимают иностранцев, которые даже читать по-русски не умеют. Само по себе распространение информации таким способом строго регламентировано, самовольная реклама в принципе незаконна в Москве. Но доказать причастность наемных работников к мошенничеству очень сложно", – рассказал он.

Именно поэтому справочная информация для жильцов находится на стендах под стеклом, а сами доски объявлений закрыты на замок из соображений безопасности. Полицейский добавил, что произвольным объявлениям в подъезде место исключительно в мусорном ведре.

"Размещаемые на объявлениях QR-коды ведут на фейковый сайт, предлагающий авторизацию через Telegram", – объяснил кибер-эксперт Александр Вураско.

В итоге человек теряет доступ к аккаунту, а его страница используется для веерной рассылки контактам с просьбой одолжить денег. Но в ряде случаев преступники могут найти компрометирующую или иную значимую информацию о человеке и его близких.

Кроме того, среди новых мошеннических схем выделяются наклейки с фейковым QR-кодом, который размещается на самокатах. Подобные случаи выявлены в Волгограде, Калуге и Рязани. Человек переходит по ссылке на фишинговый ресурс, где нужно указать личные данные и платежные реквизиты.

"Чтобы обезопасить себя, нужно внимательно относиться к каждому встреченному QR-коду", – подчеркнул IT-специалист Алексей Круглов.

Он призвал не сканировать случайные коды, если человек в них не уверен. Особенно это касается QR-кодов из чатов и уличных объявлений. После расшифровки кода смартфоном всегда стоит перепроверять адрес ссылки. В нем специально могут содержаться опечатки, из-за которых человек попадет на фишинговый сайт.

Кроме того, требуется установить антивирус с защитой от фишинга и никогда не вводить свои логины или пароли, а также банковские данные на сайтах из QR-кодов. При оплате услуг ЖКХ при помощи подобного кода стоит также перепроверять указанные реквизиты – их могли подменить злоумышленники.

В случае если человек стал жертвой мошенников, нужно срочно заблокировать свою карту, а потом подать заявление в полицию.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенников, которые начали звонить потенциальным жертвам, говоря о якобы замене кода городских телефонов.

В частности, преступники убедили пенсионера в том, что сейчас ведется замена кода городских телефонов с 499 на 495, а затем заставили его прислать персональные данные. После этого преступники выманили у него 1 миллион рублей.

