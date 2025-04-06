МВД предупреждает о новой схеме мошенничества через поддельные квитанции за ЖКХ

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Сотрудники МВД предупреждают о новой схеме мошенничества через несуществующие долги за ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УБК МВД РФ.

Злоумышленники могут похитить деньги или получить доступ к персональным данным гражданина через поддельные квитанции якобы за услуги ЖКХ, которые предлагают оплатить по QR-кодам.

Такие поддельные платежные документы мошенники могут разложить в почтовые ящики. Через оплату по QR-коду из них деньги пойдут на неизвестный счет. Также код может вести на фишинговую ссылку, в случае перехода по ней, мошенники смогут получить доступ к персональным данным человека.

В МВД советуют перепроверять все полученные квитанции и сравнивать информацию на них с ранее полученными платежными документами. Также для получения более достоверной информации можно обратиться в свою управляющую компанию.

Ранее МВД России предупредили граждан о распространении нового вида мошенничества с использованием фишинговых сайтов, предлагающих "горящие" туристические путевки. Злоумышленники активно размещают на различных интернет-ресурсах поддельные предложения о продаже туристических путевок для воровства денег и личных данных.