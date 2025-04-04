В РФ предложили увольнять по статье сотрудников банков за сговор с мошенниками

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В России могут начать увольнять по статье работников банков, которые подозреваются в сотрудничестве с мошенниками. Делать это предлагается "в связи с утратой доверия", сообщает газета "Известия".

Соответствующее предложение выдвинул комитет Госдумы по финансовым рынкам. Ожидается, что поправки внесут в нижнюю палату парламента уже в апреле. Их закрепят в законе "О банках и банковской деятельности".

Как рассказал глава комитета Анатолий Аксаков, инициатива была предварительно поддержана Центробанком.

"Если человека будут увольнять по статье, а не по собственному желанию, как это происходит сейчас, то новый работодатель сможет трезво оценивать свои риски. Плюс мы предлагаем в перспективе создать в РФ базу данных с информацией о таких злоумышленниках", – пояснил Аксаков.

Глава проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева, в свою очередь, пояснила, что мошенники вводят жертву в состояние острого стресса. В результате люди могут оформить на себя кредиты.

По словам эксперта, зачастую такие займы одобряют сотрудники банка. При этом они обходят систему скоринга, которая оценивает потенциального заемщика. Как считает Лазарева, сейчас системы безопасности банков позволяют быстро выявить сотрудника, который нарушает внутренние регламенты безопасности, однако организации предпочитают перекладывать ответственность на обманутого клиента.

С идеей подобного регулирования согласно и бизнес-сообщество, добавил начальник правового управления Ассоциации банков Александр Абрамов.

"Основание для увольнения по причине утраты доверия уже существует, но оно имеет ограниченную сферу применения. На практике такое условие распространяется только на тех лиц, с которыми банки заключили договоры о полной материальной ответственности", – напомнил эксперт.

Еще один эксперт Мирза Чирагов считает, что действующее законодательство отчасти позволяет расторгнуть трудовой договор с работником при грубом нарушении. Однако в подобных случаях возникают сложности с оценкой степени "грубости" этого проступка.

По словам юриста, сотрудник должен осознавать риски и последствия своих действий. Ситуация, считает он, может оцениваться по двум условиям – когда человек совершил умышленные действия, что в том числе может привести к уголовной ответственности, или же если сотрудник банка проявил халатность.

Вместе с тем банки обяжут возмещать россиянам похищенные деньги, если ими не были предприняты меры противодействия мошенничеству. Такое поручение ранее дал Владимир Путин. Кроме того, президент потребовал обязать банки возмещать клиентам денежные средства, если те были украдены с использованием взломанных через вредоносное ПО приложений кредитных организаций.