Путин поручил обязать банки возмещать россиянам похищенные деньги

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Российские банки и операторы связи должны будут возмещать гражданам похищенные денежные средства. Такое поручение дал Владимир Путин, следует из публикации Кремля.

Глава государства поручил кабмину и Центробанку России разработать единый системный подход к организации противодействия мошенническим действиям.

"Возмещать кредитными организациями и операторами связи денежные средства, украденные со счетов граждан в результате мошеннических действий, в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия", – говорится в поручении.

Кроме того, президент поручил обязать банки возмещать клиентам похищенные деньги, если те были украдены с использованием взломанных через вредоносное ПО приложений кредитных организаций.

Ранее Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Согласно закону, в России создадут специальную государственную информационную систему (ГИС), ее оператором станет Минцифры. Планируется, что в системе будут указываться различные данные о мошенниках.

Россияне смогут отказаться от рекламных звонков и сообщений, а все телефонные звонки от компаний будут маркироваться.