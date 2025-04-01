РБК: банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком

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Российские банки отправили в Роскомнадзор запрос с просьбой принять меры для борьбы с клиентами, использующими мошеннические схемы для получения кешбэка. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации банков России (АБР) пишет РБК.

Организации предложили создать базу данных, в которую можно будет включить сведения о гражданах, призывающих зарабатывать на возврате товаров. База также может включить в себя информацию о любых недобросовестных практиках, связанных с получением бонусов и кешбэка.

Представители банков пояснили, что клиенты-мошенники используют различные схемы для получения максимальной выгоды и постоянно меняют банки. При этом сами финансовые организации уже начали вести список таких граждан, а также предложили сделать законной передачу соответствующих данных между разными учреждениями.

Однако в АБР отказались комментировать данное обращение, уточнили журналисты.

Ранее Центробанк предложил внедрить уведомления для родителей по картам детей до совершеннолетия для защиты от дропперства. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала и поддержала инициативу МВД классифицировать деятельность дропов как тяжкие или средней тяжести преступления.

Вместе с тем с 1 сентября этого года россияне получат возможность устанавливать доверенных лиц для банковских операций со счетами. Речь идет о доверенных лицах при снятии наличных, совершении переводов средств, включая операции с заемными деньгами.

