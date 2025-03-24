Россияне с 1 сентября смогут установить доверенных лиц для банковских операций

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Россияне с 1 сентября 2025 года получат возможность устанавливать доверенных лиц для банковских операций со счетами. Соответствующие данные следуют из поправок ко второму чтению законопроекта о борьбе с кибермошенничеством, поддержанных комитетом ГД по информполитике.

"Возможность закрепления доверенного лица к счету полностью погружена поправкой к законопроекту, (эта мера. – Прим. ред.) заработает уже с 1 сентября. Речь идет о том, что люди по желанию, например пожилые родители, могут закрепить своих детей как "второй ключ" к совершению значимых действий в кредитных организациях", – рассказал ТАСС глава комитета ГД Сергей Боярский.

По словам парламентария, речь идет о доверенных лицах при снятии наличных, совершении переводов средств, включая операции с заемными деньгами. Боярский считает, что мера будет востребованной и эффективной.

Ранее Центробанк предложил внедрить уведомления для родителей в банках по картам детей до совершеннолетия для защиты от дропперства. Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала и поддержала инициативу МВД классифицировать деятельность дропов как тяжкие или средней тяжести преступления.

По словам Набиуллиной, в дропперство вовлекаются молодые люди, подростки и несовершеннолетние. Она считает, что на это должны обращать внимание как родители, так и банки. Набиуллина добавила, что ЦБ выступает за то, чтобы ответственность мошенников была не только материальная, когда они должны возвращать средства, но и уголовная.