РБК: ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

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Центробанк России совместно с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки их активности. Об этом сообщает РБК.

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля пояснил, что данная система будет нацелена в первую очередь на так называемых дропов – клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для проведения различных нелегальных финансовых операций.

По его словам, данная система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать дропам доступ к различным банковским продуктам. Шабля уточнил, что ЦБ уже наладил процедуры онлайн-контроля за переводами средств физических лиц с некоторыми кредитными организациями.

Он также пояснил, что новая система будет отличаться от уже действующей платформы "Знай своего клиента", которая помогает в отслеживании подозрительных финансовых операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Владимир Путин заявил, что в стране нужно укреплять информационную безопасность и отслеживать оборот больших данных, чтобы они не навредили интересам граждан и национальной безопасности страны.

Он также призвал запускать проекты в области искусственного интеллекта, внедрять и использовать наработки в области информационных технологий.

