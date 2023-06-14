В России хотят запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с ЦФА

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Российские власти планируют запустить эксперимент по использованию цифровых финансовых активов (ЦФА) для трансграничных расчетов. Об этом сообщает газета "Известия".

Зампред Центробанка Алексей Гузнов сообщил, что сперва необходимо внести изменения в регулирование об экспериментально-правовых режимах. Этот законопроект уже готовится к первому чтению в Госдуме.

Вторым этапом станет сам эксперимент по обращению ЦФА и их использованию в международных расчетах, рассказал Гузнов. По его словам, данные цифровые активы позволят повысить эффективность внешнеторговой деятельности, при этом внутри страны расчеты с ЦФА проводиться не будут.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в ходе эксперимента будут обращаться цифровые валюты центральных банков и токены. Они будут отличаться от криптовалюты тем, что будут обеспечены золотом, обязательствами компаний или различными валютами, пояснил депутат.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал разрешить использование криптовалют при трансграничных расчетах. По его словам, криптовалюты – самое прозрачное средство платежа, каждый счет и перевод виден и подконтролен.

К тому же, с помощью этого инструмента можно обойти финансовые ограничения во внешних расчетах, считает Титов.

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