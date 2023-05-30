Бизнес-омбудсмен призвал разрешить использование криптовалют при трансграничных расчетах

Фото: depositphotos/ulchik74

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что нужно как можно быстрее разрешить трансграничные расчеты с использованием криптовалюты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад омбудсмена.

Титов отметил, что криптовалюты – самое прозрачное средство платежа, каждый счет и перевод виден и подконтролен. Этот инструмент помог бы обойти финансовые ограничения во внешних расчетах, добавил он.

Бизнес-омбудсмен предложил предусмотреть в законопроекте возможность расплачиваться цифровой валютой при операциях с покупателями услуг, работ и товаров и поставщиками, которые зарегистрированы не в России, физлицами, утратившими статус налогового резидента.

Также Титов сказал о необходимости определения статуса транзакций в криптовалюте с зарубежными контрагентами, которые находятся за пределами РФ, в контексте правового контроля валюты. Нужно определить, как цифровая валюта облагается налогами, предусмотреть возможность создания внутренней системы клиринга и взаиморасчетов, выпускать специальные валюты для этих целей, добавил он.



"В условиях санкционного давления нужно как можно быстрее обеспечить возможность расчетов с зарубежными контрагентами в криптовалютах", – уверен Титов.

Ранее в Сбербанке рассказали, что около 13 миллионов человек пользуются криптовалютой на территории России. Дневной оборот этой валюты составляет более 10 миллиардов рублей.

До этого замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что Федеральную налоговую службу могут назначить регулятором сферы криптовалют в России. По его словам, при этом исходе она станет входным окном для участников рынка.