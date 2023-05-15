ФНС может стать регулятором отрасли криптовалют в России – Минфин

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Федеральную налоговую службу (ФНС) могут назначить регулятором отрасли криптовалют в России. В таком случае она станет входным окном для участников рынка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

В данный момент на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта касательно регулирования криптовалют в РФ. В одном из них указывается, что правительство назначит ведомство, которое и будет регулировать эту отрасль.

Моисеев поделился, что вопрос все еще находится на стадии обсуждения. Предполагается, что назначенное ведомство будет принимать декларации людей об их кошельках и транзакциях. На сегодня подобной работой по иностранным счетам как раз занимается ФНС, добавил замглавы Минфина.

Он также рассказал, каким будет рынок криптовалют. Так, граждане – как физические лица, так и юрлица – смогут добывать криптовалюту, продавать ее на внешнем рынке или держать. Больше ничего делать будет нельзя. При этом все операции и кошелек должны быть задекларированы, с них должен быть уплачен налог.

Кроме того, информация о кошельке и транзакциях будет поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк, добавил Моисеев.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюту в России необходимо быстрее легализовать. Он подчеркнул, что на данный момент все согласны с эффективностью использования криптовалюты во внешних расчетах.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Банк России запустит цифровой рубль в обращение до конца 2023 года после принятия соответствующих законов.

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